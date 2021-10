Petrol Diesel Rate: फिर लगी पेट्रोल-डीजल के दामो में आग, 11 दिनों में इतना महंगा हुआ पेट्रोल

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की कीमतों में शुक्रवार को फिर इजाफा हो गया है। इसकी कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है। आज भी पेट्रोल की कीमतों (Petrol-Diesel) में 30 डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।

आपको बनाता दें, इस इजाफे के बाद कोलकाता में पेट्रोल का भाव 104 रु (Petrol price Rs 104) के पार पहुंच गया है, वहीं चेन्नई में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। आज शुक्रवार की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103.54 रुपए (The price of 1 liter of petrol is Rs 103.54) और डीजल की कीमत 92.12 रुपए हो गई है।

2.35 रु हुई की बढ़ोतरी

पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2.35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल 3.50 रुपए तक महंगा हो गया है। 4 महानगरों में दिल्ली में पेट्रोल का भाव 103.54 जबकि डीजल का दाम 92.12, मुंबई में पेट्रोल का भाव 109.54 रुपए व डीजल का 99.92, कोलकाता में पेट्रोल का भाव 104.23 रुपए जबकि डीजल का भाव 95.23 व चेन्नई में भी पेट्रोल 101.01 रुपए लीटर है तो डीजल 96.60 रुपए लीटर है।

दुनियाभर में तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। कच्चे तेल की मांग और प्रोडक्शन का सीधा असर पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड (0.45 डॉलर की बढ़त के साथ 82.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसके अलावा डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 0.57 डॉलर (WTI crude also $ 0.57) बढ़कर 78.87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे भी भावों में वृद्धि हो रही है।