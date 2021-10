Petrol Diesel Rate: पेट्रोल के दाम ले रहा जान, अब तक इतना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल… यहां जाने अपने शहर का भाव

सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने इन दोंनों की कीमतों में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढोतरी की जिसके बाद राजधानी दिल्ली मेंं पेट्रोल 109.34 रुपये प्रति लीटर (Petrol in the capital Delhi Rs 109.34 per liter) और डीजल 98.07 रुपये प्रति लीटर (Diesel Rs 98.07 per liter) के सर्वकालिक रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।