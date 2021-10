Petrol Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी आग, यहां जानें 4 महानगरों में क्या हैं दाम

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी को शनिवार को एक और झटका लगा। पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) के दामों में 9 अक्टूबर भी को लगातार 5वें दिन वृद्धि की गई। ताजा वृद्धि के बाद मुंबई में डीजल 100 रुपए लीटर के पार निकल गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है।

आपको बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Oil Marketing Company Indian Oil Corporation) के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 103.54 रुपए से बढ़कर 103.84 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया जबकि डीजल 92.12 रुपए से 92.47 रुपए प्रति लीटर हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (international crude oil) की कीमतों में उछाल की वजह से घरेलू बाजार में वाहन ईंधन (Vehicle Fuel in Domestic Market) के दाम सर्वकालिक उच्च स्तर पर हैं।

4 प्रमुख महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel) सबसे ज्यादा महंगा है। यहां डीजल आज 100 के पार चला गया जबकि पेट्रोल 110 रुपए के स्तर को पार करने के करीब है। ताजा रेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 109.83 रुपए (Petrol in the financial capital Mumbai Rs 109.83) जबकि डीजल 100.29 रुपए प्रति लीटर हो गया।

4 महानगरों में पेट्रोल-डीजल का दाम

4 महानगरों में दिल्ली में पेट्रोल 103.84 व डीजल 92.47, मुंबई में पेट्रोल 109.83 व डीजल 100.29, कोलकाता में पेट्रोल 104.52 व डीजल 95.58 व चेन्नई में पेट्रोल 101.27 व डीजल 96.93 रुपए प्रति लीटर रहा। आज को मिलाकर पिछले 5 दिनों की लगातार बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल करीब डेढ़ रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है।