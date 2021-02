राम के भारत में 93, सीता के नेपाल में 53 और रावण की लंका में 51 रुपये लीटर है पेट्रोल : सुब्रमण्यम स्वामी Petrol Is 93 In Rams India 53 In Sitas Nepal And 51 Rupees In Ravanas Lanka Subramanian Swamy