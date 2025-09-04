Pilibhit News: मंत्री बलदेव सिंह औलख से मनजीत सिंह ने की मुलाकात, ट्रांस शारदा क्षेत्र में कटान रोकने और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग

लखनऊ। पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ और कटान से हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की कई एकड़ खड़ी गन्ने और धान की फसल शारदा नदी में समा गई है। यही नहीं अब भी हजारा, सिद्धनगर समेत अन्य जगहों पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और कटान जारी है। इस बीच पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता मनजीत सिंह ने पीलीभीत के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख से मुलाकात कर ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ और काटन की समस्या से उनको अवगत कराया। इसके बाद प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ने कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही कटान रोकने के लिए समचुति व्यवस्था के निर्देश देने की बात कही है।

मनजीत सिंह ने बताया कि, पिछले 20 दिनों से ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम हजारा में लगभग 50 से ज्यादा किसानों की खेत कट गए। उन्होंने मंत्री बलदेव सिंह औलख को इसकी जानकारी दी। साथ ही कटान पीड़ित किसानों की सूची भी दी। उन्होंने प्रभारी मंत्री से किसानों की काटी गई कृषि भूमि व फसल का सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा देने की अपील की। साथ ही, सिद्धनगर, हजारा, शास्त्री नगर सहित अन्य गांवों में हो रहे कटान पर रोक लगाने की मांग की।

मनजीत सिंह ने बताया कि, प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रदेश के से फोन पर बात करके यहां के कटान पीड़ित किसानों की स्थिति से अवगत कराया और सिचाई मंत्री जी को पत्र भी भेजा। जनपद के प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी पीलीभीत से फोन पर वार्ता करके ट्रांस शारदा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव की जानकारी ली। साथ ही, बाढ़ प्रभावित जनता को सरकार द्वारा भेजी गई सहायता सामग्री देने और कोई भी बाढ़ पीड़ित सहायता किट से वंचित न रहे इसके निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी से हजारा सहित अन्य गांव मे किसानों की शारदा नदी द्वारा काटी गई कृषि भूमि और फसल का तत्काल सर्वे कराकर उनको मुआवजा देने के निर्देश दिए।