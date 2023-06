Pizza Price Viral News : ये है 4 करोड़ का पिज्जा, जानिए इस कीमती व्यंजन की कहानी

Pizza Price Viral News : आज की जीवन शैली में पिज्जा हर आयु वर्ग में लोकप्रिय है। सबका मनपसंद फूड है। लोग आए दिन पिज्जा पार्टी एन्जॉय करते है। आजकल हर एरिये में सस्ता और महंगा पिज्जा मिलता है। तब एक पिज्जा सुर्खियां बटोर रहा है। इस पिज्जा की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। नीलामी के जरिए इसको 4 करोड़ रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है। इंटरनेट पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस पिज्जा स्लाइस की कीमत 4 करोड़ रुपये हैं लेकिन ऐसा क्यों है चलिए बताते हैं। इस पिज्जा की कीमत न सबको हैरान कर दिया है। लोग इसकी असली कहानी जानना चाह रहे है।

कीमत 4 करोड़ रुपये

दरअसल, यह पिज्जा स्लाइस एक नीलामी के जरिए बेचा जा रहा है। नीलामी के नाम पर लोगों को सस्ती से सस्ती चीजें महंगी बेचीं जाती है लेकिन इस बार इस पिज्जा स्लाइस की कीमत 4 करोड़ रुपये रखकर लोगों को चौंका दिया है।

Lil Yachty is selling a slice of pizza bitten by Drake for $500,000 😂 pic.twitter.com/D8lmOn3nF1

— Daily Loud (@DailyLoud) June 5, 2023