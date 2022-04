जिम्मेदारी से बचते हैं पीएम, ईंधन करों का 68% लेती है केंद्र, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी (Pm Modi) के राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रियायत देने की नसीहत पर घेरा है। उन्होंने कहा कि सभी ईंधन करों का 68% केंद्र द्वारा लिया जाता है। इसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जिम्मेदारी से बचते हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल के दामों पर लगे वैट कम करने की बात कही थी। इसके बाद से विपक्षी नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘उच्च ईंधन की कीमतें-दोष राज्य पर, कोयले की कमी-दोष राज्य पर, ऑक्सीजन की कमी-दोष राज्य पर लगते हैं।

High Fuel prices – blame states

Coal shortage – blame states

Oxygen shortage – blame states

68% of all fuel taxes are taken by the centre. Yet, the PM abdicates responsibility.

Modi’s Federalism is not cooperative. It’s coercive.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 28, 2022