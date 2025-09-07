'पीएम मोदी और ट्रंप को अपने देशों से खुद को बड़ा समझने की आदत है...' कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साधा निशाना

India-US Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बार-बार दोहरा मापदंड सामने आता रहा है। एकतरफ ट्रंप प्रशासन भारत के खिलाफ 50 प्रतिशत टैरिफ थोपने का काम कर रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति भारत-अमेरिका संबंधों को ‘विशेष’ बता रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ट्रंप के साथ-साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। तिवारी ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं को खुद अपने देश से बड़ा समझने की आदत है।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत-अमेरिका संबंधों को ‘विशेष’ बताने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘ये दोनों नेता खुद को देश, परंपरा, कानून और पूर्व परंपराओं से ऊपर समझते हैं। ये बीमारी मोदी जी को है और ट्रंप को भी… ट्रंप ऊटपटांग फैसले लिए जा रहे हैं और न कोर्ट की परवाह कर रहे हैं और न पूर्व राष्ट्रपतियों के फैसलों और कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की परवाह कर रहे हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मोदी जी का बस चले तो वो कह दें कि जिस दिन वह पहली बार प्रधानमंत्री बनें उसी दिन भारत में सूरज पहली बार उगा। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप, दोनों को अपने देश से बड़ा समझने की आदत है, जो दोनों देशों के लिए हानिकारक है।’

बता दें कि एक दिन पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘मैं हमेशा मोदी का मित्र रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं… भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।” राष्ट्रपति ट्रम्प से जब “भारत को खोने” संबंधी उनके ट्रुथ सोशल पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खोया है।’ ट्रंप ने आगे कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं, मेरी (भारतीय प्रधानमंत्री) मोदी के साथ बहुत अच्छी बनती है, वह कुछ महीने पहले यहां आए थे, हम रोज गार्डन गए थे।’

दूसरी तरफ, पीएम मोदी ने ट्रंप के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम गहराई से सराहना करते हैं तथा उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।’