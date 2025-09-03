'पीएम मोदी, बाढ़ प्रभावित राज्यों और उनके किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान करें...' राहुल गांधी की अपील

Punjab Devastating Floods: देश के कई राज्य इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे, राज्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की अपील की है।
Punjab Devastating Floods: देश के कई राज्य इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है, जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे, राज्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की अपील की है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ” मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हज़ारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज (Special Relief Package) की तत्काल घोषणा की जाए – और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज़ किया जाए।”
मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है।
ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हज़ारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मैं आग्रह… pic.twitter.com/P0o2TM8OOl
पढ़ें :- मोदी-पुतिन-जिनपिंग की यारी ने दी अमेरिकी ‘वर्चस्ववाद’ को चुनौती, विश्व की राजनीति में बड़े बदलाव के पुख्ता संकेत
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2025
बता दें कि पंजाब में बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। वहीं, पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर हो या हिमाचल और उत्तराखंड सब मॉनसून की मार झेल रहे हैं। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से बुरा हाल है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से आयी अचानक बाढ़ से सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं और हाइवे पर पत्थर आ जाने से यातायात भी प्रभावित है।