कोकराझार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा हमला, कहा- कांग्रेस के महाझूठ से सतर्क रहना है...

गुवाहाटी: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ आज बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान हो रहें है, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों से विरोधियों को पटखनी देने का दांव चल रहे है। पीएम मोदी ने असम के कोकराझार में आज एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने कहा, पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है।

पहले चरण में असम ने डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर मोहर लगा दी है।असम के लोगों को कांग्रेस के महाझूठ से सतर्क रहना है। कोकराझार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम बोले- कांग्रेस और उसके महाझूठ को असम के लोगों ने रेड कार्ड दिखा दिया है। विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है ।

कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ऐसी कोई जनजाति नहीं जिससे कांग्रेस ने विश्वासघात नहीं किया। वहीं NDA सरकार, कोच, राजबोन्शी, मोरान, मोटोक, सूतिया, सभी जनजातियों के हित में कदम उठा रही है। इसके लिए नई डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल रहा है।

Kokrajhar is firmly with NDA. Watch my speech. https://t.co/9oULPseIl3

