PM Modi Birthday Special: सेलेब्स ने की जन्मदिन की शुभकामनाएं, रजनीकांत बोले आपके लिए शक्ति की कामना

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज अपना 71वां बर्थडे सेलिब्रेट (71st birthday celebration) कर रहें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात (Gujarat on 17 September 1950) के वडनगर में हुआ था। पीएम मोदी को इस मौके पर पूरा देश बधाई दे रहा है। इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स की ओर से भी उन्हें ढेर सारी बधाईयां मिल रही हैं।

आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री से लता मंगेशकर, रजनीकांत, आमिर खान, अजय देवगन, सलमान खान, संजय दत्त, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, सुभाष घई, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख समेत अन्य कई कलाकारों ने भी उन्हें बर्थडे विश किया है।

रजनीकांत

Respected dear @narendramodi ji,

Wishing the tough man in you more strength during these tough times. Happy birthday. — Rajinikanth (@rajinikanth) September 17, 2020

अनुपम खेर

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी।आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई।प्रभु आपको लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करें। आप हमारे देश के लिए प्रभु की एक अपार भेंट हो। आप राष्ट्र के लिए जो भी कर रहे हैं वो हमें और हमारे देश को हमेशा गौरव पूर्ण रखेगा।इसका जनता को भरोसा है!🙏🇮🇳 pic.twitter.com/GBy2p6MIvN — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2021

अनुपम खेर ने अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको लंबी एवं स्वास्थ्य आयु प्रदान करे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद।’ वरुण धवन ने लिखा कि युवाओं को आपसे बहुत प्यार और उम्मीदें हैं।

शिल्पा शेट्टी

पीएम को बधाई देते हुए शिल्पा ने लिखा, ‘हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए ज्यादा ताकत, ढेर सारी खुशियां, सकारात्मकता और इन सबके ऊपर अच्छे स्वास्थ्य की कामना। आपको और शक्ति मिले सर। आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम।’

अजय देवगन

Happy 70th Modiji🙏

More Power to you Sir.@narendramodi#HappyBirthdayPMModi — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 17, 2020

संजय दत्त

Wishing our Hon. Prime Minister @narendramodi Ji a very Happy Birthday. May God bless you with good health and happiness. — Sanjay Dutt (@duttsanjay) September 17, 2020

अनिल कपूर

Wishing our honourable PM Shri @narendramodi Ji, a very happy birthday. In everything he does, he thinks of the best interests of the nation and it's people. Thank you for your service, now and always Modiji.#HappyBirthdayPMModi pic.twitter.com/DbaOl7cdPF — Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 17, 2020

दिव्या दत्ता

अदनान सामी

Wishing our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji a very Happy Birthday!! Many Happy Returns of the Day with good health, success & prosperity always! 🙏💖🤗🎂🎈#HappyBdayNaMo #happybirthdaymodiji pic.twitter.com/Pcvc3hxIat — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) September 17, 2020

रितेश देशमुख

Wishing our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji a very Happy Birthday. May god bless you with long life, happiness and great health Sir. #HappyBirthdayModiji pic.twitter.com/oDTkhOdxkB — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 17, 2021

उर्मिला मातोंडकर