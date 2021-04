पीएम मोदी ने एचडी देवगौडा के सुझावों पर विचार का दिया भरोसा

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौडा से फोन पर बातचीत की है। कोरोना वायरस महामारी को काबू में करने के लिए उनकी ओर से दिये गये सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

Hon’ble PM @narendramodi avaru spoke to me a few mins ago to tell me that he had read my letter on Covid carefully. He also assured me that he will take forward my suggestions. I thank him for his concern & quick response.We need to work together to defeat the pandemic.@PMOIndia

— H D Devegowda (@H_D_Devegowda) April 26, 2021