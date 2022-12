PM Modi in Nagpur-Goa: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा को आज कई सौगात दे रहे हैं । पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सबसे पहले उन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से पहले के मुकाबले कम समय में नागपुर से बिलासपुर या फिर बिलासपुर से नागपुर की यात्रा करना संभव हो सकेगा। इस ट्रेन का संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) द्वारा किया जा रहा है। बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे में यात्रा का एक चरण पूरा करेगी।

पीएम मोदी नागपुर में समृद्धि महामार्ग या नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे प्रोजेक्‍ट के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर और गोवा में हजारों करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही कुछ का उद्घाटन भी करेंगे।

Flagged off the Vande Bharat Express between Nagpur and Bilaspur. Connectivity will be significantly enhanced by this train. pic.twitter.com/iqPZqXE4Mi

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2022