Pm Modi : न्यायाधीशों-मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में PM मोदी ने कहा- जूडिशल सिस्टम में हो डिजिटलाइजेशन, जल्द मिलना चाहिए न्याय

Pm Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन शामिल हुए। संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में न्याय सबके लिए सुलभ हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का ये संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है।उन्होने सम्मेलन को संबोणित करते हुए कहा,हमारे देश में जहां एक ओर ज्यूडिशरी की भूमिका का संविधान संरक्षक की है, वहीं विधान मंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।’ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, भारत सरकार भी जूडिशल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है।

