भुज में पीएम मोदी ने किया स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन, ट्वीट कर लिखी यह बात

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दो दिवसी दौरे पर हैं। वह रविवार को पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है, जो इस क्षेत्र में आए 2001 के विनाशकारी भूकंप को याद कर के बनाया गया।

बताया जा रहा है कि भुज इस उच्च तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र था, जिसने राज्य में हजारों लोगों की जान ले ली थी।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि, “कल कच्छ में, मैं स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करूंगा। यह स्मारक 2001 के दुखद भूकंप से जुड़ा है जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। स्मृति वन उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने खो दिया है और कच्छ के लोगों की उल्लेखनीय लड़ाई भावना को भी श्रद्धांजलि है।”

The rise of Kutch post earthquake to become a flourishing hub of industries, agriculture, tourism etc is a story of remarkable resurrection!

Behind this success story is the undying spirit of people of Kutch and the unrelenting efforts of @narendramodi in the last two decades! pic.twitter.com/eJl4FJa7cP

— Modi Story (@themodistory) August 27, 2022