पीएम मोदी आपदा में भी महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं भेदभाव : नवाब मलिक

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रवक्ता नवाब मलिक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर राज्य के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। श्री मलिक ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री दीव-दमन और गुजरात के हवाई दौरे पर हैं, जहां ताउते तूफान से नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा नहीं किया।

Cyclone Tauktae: PM Modi reaches Gujarat; Nawab Malik asks, 'Why not aerial survey of Maharashtra too?' https://t.co/iq9cW34hcf via @economictimes

