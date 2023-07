नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है।

Concluding a productive UAE visit. Our nations are working together on so many issues aimed at making our planet better. I thank HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan for the warm hospitality. @MohamedBinZayed

— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2023