PM Modi Nepal Visit: लुम्बिनी पहुंचे पीएम मोदी, महामायादेवी मंदिर में की पूजा

काठमांडू। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे, जहां उन्होंने महामायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी मौजूद रहे।

Prime Ministers @narendramodi and @SherBDeuba take part in the Shilanyas programme for the India International Centre for Buddhist Culture and Heritage in the Lumbini Monastic Zone. This Centre will deepen the cultural and people-to-people linkages between India and Nepal. 🇮🇳 🇳🇵 pic.twitter.com/n5TLc1iDUM

