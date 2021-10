Rajmata Vijayaraje Scindia’s Birth Anniversary पर PM Modi ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर किया

नई दिल्ली: पीएम मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को विजया राजे सिंधिया की जयंती (Vijayaraje Scindia’s birth anniversary) पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह बात तो सभी जानते है कि विजया राजे सिंधिया (Vijayaraje Scindia) का नाता ग्वालियर राजघराने से था और वह भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं।

आपको बता दें, पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट किया, ‘‘राजमाता विजया राजे सिंधिया (Vijayaraje Scindia’s birth anniversary) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनका जीवन पूरी तरह से जन सेवा के लिए समर्पित था। वह निडर और दयालु स्वभाव की थीं।

अगर बीजेपी (BJP) एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है जिस पर जनता को विश्वास है, तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास राजमाता जैसे दिग्गज थे, जिन्होंने लोगों के बीच काम किया और पार्टी को मजबूत किया।’’

Tributes to Rajmata Vijaya Raje Scindia Ji on her Jayanti. Hers was a life totally dedicated to Jan Seva. She was bold and kind. If the BJP has emerged as a Party the people trust, it is because we had stalwarts like Rajmata Ji who worked among people and strengthened the Party. pic.twitter.com/ZpgmFKD4OU

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2021