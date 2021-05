मोदी जी गुलाबी चश्मा उतारिए, तभी आपको दिखेंगे नदियों में बहते अनगिनत शव : राहुल गांधी

नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच राहुल गांधी भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कोरोना के हालात का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी को अपने उस गुलाबी चश्मे को उतारना चाहिए, जिससे ‘सेंट्रल विस्टा’ परियोजना के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता।

राहुल गांधी ने किया यह ट्वीट

राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नदियों में बहते शव, अस्पतालों में लंबी लाइनें, जीवन सुरक्षा का छीना हुआ हक! प्रधानमंत्री, वो गुलाबी चश्मे उतारिए, जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं।’

लोगों से किया यह आह्वान

बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों का एक-दूसरे की मदद करने का आह्वान भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में लोग एक-दूसरे की मदद करें। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के मकसद से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान ‘स्पीकअप टू सेव लाइव्स’ के तहत लोगों से एकजुट होने की अपील की।

राहुल गांधी ने साझा किया वीडियो

कांग्रेस नेता ने एक मिनट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें दिखाया गया कि देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और टीके की कमी है। लोग इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे देश को इस मुश्किल समय में मददगार हाथों की जरूरत है। चलिए, हम लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने हिस्से का योगदान दें। इस अभियान से जुड़िए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करिए।’

Our country needs a helping hand in these distressing times. Let’s all do our bit to save lives.

Join the campaign #SpeakUpToSaveLives and strengthen our fight against Corona. pic.twitter.com/g9aVINXO9p

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2021