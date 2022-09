पीएम मोदी जन्म दिन पर बोले-भले ही आज मां के पास नहीं जा सका, लेकिन देश की माताओं का आशीर्वाद मिला

करहल। मध्य प्रदेश के करहल में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि आज मैं जन्म दिन पर अपनी मां से मिलने नहीं जा सका, लेकिन देश की माताओं का आशीर्वाद आज मुझे मिला है। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि श्योपुर और करहल के लोगों को आज 8 चीतों की जिम्मेदारी सौंपने आया हूं। ये दृष्य आज मेरी मां जब देखेगी तो जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज यहां नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी।

PM Shri @narendramodi participates in Self Help Group Sammelan at Sheopur, Madhya Pradesh. https://t.co/WFmqw1KS1D

— BJP (@BJP4India) September 17, 2022