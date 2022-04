PM Modi बोले- केंद्र सरकार समुचित पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने को प्रतिबद्ध

गुवाहटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को असम के कर्बी एंगलांग जिले (Karbi Anglong District) के दीफू में ‘विशाल शांति, एकता विकास रैली’ को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर में हिंसा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने वाले सभी लोगों का समुचित तरीके से पुनर्वास करने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि पिछले आठ साल में पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में स्थायी शांति स्थापित हो चुकी है।

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस क्षेत्र में हर जगह स्थायी शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। श्री मोदी असम के कर्बी एंगलांग जिले (Karbi Anglong District) के दीफू में ‘विशाल शांति, एकता विकास रैली’ को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी पूर्वोत्तर के एक दिन के दौरे पर हैं और उनका पहला कार्यक्रम दीफू में था। प्रधानमंत्री का इस दौरे में असम में कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और सात कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है।

श्री मोदी ने कहा कि शांति कि दिशा में प्रगति के लिए ही हमने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (आफ्स्पा) को 23 जिलों से हटा लिया है। नागालैंड और मणिपुर में भी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर जगह शांति कायम करेंगे।

Addressing the ‘Peace, Unity and Development Rally’ in Diphu, Assam. https://t.co/l1UfNfgd9c

— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2022