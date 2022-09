PM Modi बोले- पर्यटकों को चीतों का दीदार करने के लिए अभी कुछ माह करना होगा इंतजार,जानें क्या है वजह?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार सुबह नामीबिया (Namibia) से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में आजाद कर दिया है। इन्हें आज सुबह भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के हेलिकॉप्टरों से ग्वालियर एयर फ़ोर्स स्टेशन (Gwalior Air Force Station) से कुनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) ले जाया गया था। इस मौके पर एक संबोधन में पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि पर्यटकों और उत्साही लोगों को जंगल में चीतों को देखने के लिए अभी कुछ महीने इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि जानवरों को अपने नए घर में ढलने के लिए कुछ समय चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने कि देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (Main Opposition Party Congress) के दावों पर भी पलटवार करने कोई मौका नहीं गंवाया।

प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने अपने संबोधन में कहा कि ये चीते अनजान इस इलाके में मेहमान बनकर आए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को अपना घर बनाने में सक्षम होने के लिए हमें इन चीतों को कुछ महीने का समय देना होगा।”

