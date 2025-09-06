PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से की बातचीत, यूक्रेन जंग के साथ ही जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

  1. हिन्दी समाचार
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा, अंतरिक्ष और क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है।

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा, अंतरिक्ष और क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है।

पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा और सकारात्मक मूल्यांकन किया। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

बता दें कि पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रों के बीच बीते महीने की 21 तारीख को भी फोन पर बात हुई थी। तब दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों ने वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों के बारे में भी विचार साझा किए थे। इस दौरान दोनों के बीच, व्यापार, रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों समेत द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की गई थी।

