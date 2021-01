नई दिल्ली। देशभर में आज से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, टीकाकरण अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

पहले चरण में सरकार का लक्ष्य ऐसे 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है, जिनमें से 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पढ़िए कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का लाइव अपडेट।

An epoch-making moment for India!

Launch of world's #LargestVaccineDrive by Hon'ble PM Sh @narendramodi Ji across 3006 vaccine centres in India takes us closer to ending this #pandemic

Salute the exemplary leadership of our beloved PM enabling our effective tackling of #COVID19 pic.twitter.com/FBzY9ntdQL

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) January 16, 2021