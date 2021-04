पीएम मोदी करेंगे छात्रों के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा’, सात अप्रैल को देंगे बहुमूल्य टिप्स

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल 2021 को शाम 7 बजे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा 2021’ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ जल्द ही “बहुमूल्य टिप्स” साझा करने के लिए बातचीत करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के भी टिप्स साझा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका विवरण जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा।

परीक्षा पे चर्चा 2021 की तारीख और समय की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस साल इस कार्यक्रम का एक नया प्रारूप होगा, जिसमें कई विषयों को शामिल किया जाएगा। छात्र आगामी परीक्षाओं के संबंध में अपने प्रश्नों को प्रधान मंत्री के साथ साझा कर सकेंगे। इस वर्ष छात्रों के अलावा, शिक्षक और अभिभावक भी बातचीत में भाग ले सकेंगे और आगामी बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में अपनी शंकाओं और प्रश्नों को साझा कर सकेंगे। सत्र की मेजबानी पीएम मोदी करेंगे और इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल शामिल होंगे।

