PM Modi आज Balrampur में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन

उत्तर प्रदेश: पीएम मोदी (PM Modi ) शनिवार यानी आज को दोपहर करीब 1 बजे यूपी के बलरामपुर का दौरा करेंगे। साथ ही साथ बलरामपुर में सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना (Saryu Nahar National Project) उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को घोषणा की।

आपको बता दें, पीएमओ (PMO) के एक बयान के अनुसार, परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ, लेकिन वहीं बजटीय निरंतरता, अंतर-विभागीय सहयोग और पर्याप्त निगरानी की कमी के कारण देरी हुई और यह काम लगभग चार दशकों तक पूरा नहीं हुआ।

पीएमओ (PMO) ने कहा, “किसान कल्याण और विकास के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व की लंबे समय से विलंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की उनकी प्रतिबद्धता ने परियोजना पर बहुत जोर दिया।”

I would be in Balrampur, Uttar Pradesh tomorrow, 11th December for a very special programme- inauguration of the Saryu Nahar National Project. This project will solve irrigation related problems in Eastern UP and help our hardworking farmers. https://t.co/FiEaGt1qDl

— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2021