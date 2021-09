PM Modi US Visit: वॉशिंगटन में PM Modi ने कहा- भारतीय प्रवासी देश की सबसे बड़ी ताकत

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। सुबह से ही भारी बारिश के बावजूद, बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए एंड्रयूज ज्वाइंट एयरफोर्स बेस पर जमा हुए थे। हवाई अड्डे पर बिडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने पीएम मोदी की अगवानी की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भारतीय प्रवासियों की प्रशंसा की है। मोदी के अमेरिका (Modi in US) पहुंचने पर भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खबरों के अनुसार,अमेरिकियों के एक समूह ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने होटल में समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय-अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ अपने संवाद की तस्वीरें ट्वीट कीं और लिखा, ‘मैं गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय समुदाय का आभारी हूं। भारतीय प्रवासी हमारी ताकत हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘भारतीय प्रवासियों ने जिस प्रकार दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई है, वह प्रशंसनीय है।’ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की सभाएं तथा बैठकें उनके कार्यक्रम का अहम हिस्सा रही हैं, लेकिन कोविड-19 संबंधी मौजूदा हालात के कारण प्रधानमंत्री इस बार कोई बड़ी सभा संभवत: नहीं करेंगे। भारतीय-अमेरिकियों के बीच मोदी काफी लोकप्रिय है। अमेरिका की जनसंख्या में 1.2 प्रतिशत से अधिक लोग भारतीय-अमेरिकी हैं।

पीएम मोदी के दौरे को लेकर पहले अमेरिका में ‘इंडियास्पोरा’ खासा उत्‍साहित है। संगठन के संस्थापक एम आर रंगास्वामी ने कहा कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत मजबूत स्थिति में है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़ी है।

खबरों के अनुसार,रंगास्वामी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत स्थिति में अमेरिका आ रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। कम्पनियां इसे न केवल एक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं, बल्कि बड़ी संख्या में भारतीय ‘स्टार्टअप’ अब ‘यूनिकॉर्न’ में बदल रहे हैं।