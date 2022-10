PM मोदी गुजरात प्रदेश वासियों को देगें बड़ी सौगात, दौरे का जाने क्या है आज का कार्यक्रम

नई दिल्ली: आगामी चुनावों को लेकर सरकार लोगों को तरह-तरह के आश्वासन देते नजर आ रही है। सभी पार्टियां अपना रूझान होने वाले चुनाव की तरफ कर दिया है। इसी क्रम में प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बिच में सौगातों की एक और किस्त लेकर गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल गुजरात में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा बीजेपी के पास सत्ता बनाए रखने की चुनौती है।

Prime Minister Narendra Modi is visiting Gujarat from 9th-11th October, followed by a visit to Madhya Pradesh on 11th October.

