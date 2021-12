पीएम मोदी आज करेंगे Ganga Express Way का शिलान्यास, सीएम योगी ने किया ट्वीट

लखनऊ: पीएम मोदी (PM Modi) शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 36 हजार 230 करोड़ रु (36 thousand 230 crores) की अनुमानित लागत से बनने वाले प्रदेश के सबसे लंबे ‘गंगा एक्सप्रेस वे’ की आधारशिला रखेंगे।उत्तर प्रदेश के सीएम योगी (CM Yogi) ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुये कहा कि मोदी जी आज गंगा एक्सप्रेस-वे (expressway) का शिलान्यास करेंगे।

उन्होंने कहा, “प्रदेश में विकास रुकेगा नहीं, तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा और न केवल हम सबके जीवन में, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। इस विकास में हम सबको सहभागी बनना है।”संगम नगरी प्रयागराज से मेरठ के बीच 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेस वे न सिर्फ पूरब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूरी को कम करेगा बल्कि कई राज्यों को भी उत्तर प्रदेश के करीब लायेगा।

इसका फायदा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों को मिलेगा। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी के 12 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारे से लेकर कई अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

At 1 PM today, will be joining the programme in Shahjahanpur to lay the foundation stone for the Ganga Expressway. This is an important infra project that will improve connectivity across UP. It will also boost economic development and tourism. https://t.co/XDbyvXaufJ

