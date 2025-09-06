PM मोदी UNGA की बैठक के लिए नहीं जाएंगे अमेरिका, विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

PM Modi will not attend the UNGA meeting: पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे। यह बैठक महीने के अंत में न्यूयॉर्क में आयोजित होनी है। जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर हिस्सा लेंगे। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र में जारी वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची के अनुसार, पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ब्राजील सत्र का पारंपरिक प्रथम वक्ता होगा, उसके बाद अमेरिका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 23 सितंबर को प्रतिष्ठित यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे, जो व्हाइट हाउस में उनके दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को उनका पहला संबोधन होगा। शुक्रवार (5 सितंबर, 2025) को जारी महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस के लिए वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची के अनुसार, भारत का प्रतिनिधित्व एक ‘मंत्री’ द्वारा किया जाएगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। जुलाई में जारी वक्ताओं की पिछली अनंतिम सूची के अनुसार, पीएम मोदी 26 सितंबर को आम बहस को संबोधित करने वाले थे। बता दें कि वह इस साल फरवरी में वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका गए थे। श्री ट्रम्प ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25% टैरिफ भी शामिल है। फिलहाल, पीएम मोदी के बैठक में न शामिल होने के फैसले को टैरिफ वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है।