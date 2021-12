PM Modi आज करेंगे कानपुर का दौरा, इस बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज कानपुर प्रवास पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ (Kanpur Metro Rail Project launched) करेंगे। पीएम मोदी IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यहां पीएम ब्लॉकचेन-बेस्ड डिजिटल डिग्री लॉन्च (PM launches blockchain-based digital degree) को करेंगे।

आपको बता दें, यहां छात्रों को विकसित एक आंतरिक ब्लॉकचेन-संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री भी जारी की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। कल सोमवार को सीएम योगी ने Koo पर पीएम मोदी के दौरे कि जानकारी दी थी।

अपने कानपुर दौरे से पहले पीएम मोदी ने कानपुर के लोगों को लेकर ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, ‘कानपुर में आरंभ किए जा रहे विकास कार्यों से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों के ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा मिलेगा।’ रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी सुबह लगभग 11 बजे IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 1:30 बजे वो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके सेक्शन का शुभारंभ करेंगे।

I look forward to being among the people of Kanpur tomorrow, 28th December. I will address the convocation at @IITKanpur after which I will inaugurate the completed section of Kanpur Metro Rail Project. The Bina-Panki Multiproduct Pipeline Project will also be inaugurated.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 27, 2021