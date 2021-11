Winter Session of Parliament : पीएम मोदी बोले- सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार

Winter Session of Parliament 2021 : संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विपक्ष से शांति के साथ सवाल पूछने की अपील की है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा को पूरी तरह से तैयार (Government is Ready to Discuss Every Issue) है। हमें देश हित के मुद्दों पर समझदारी और एकता के साथ बात करने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि यह अहम अवसर है, जब हमें रचनात्मक चर्चा करके देशहित में आगे बढ़ना चाहिए।