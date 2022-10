PM Modi’s Ayodhya Visit : छोटी दिवाली पर जानें मिनट टू मिनट प्रोग्राम

अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) दिवाली के ठीक एक दिन पहले अयोध्या जाएंगे। इस दौरान पीएम अयोध्या में 5100 बत्ती की 8 बेदी से सरयू का पूजन करेंगे इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम की नगरी (City of Lord Shri Ram) में दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। इस दौरान यहां चार चांद लग गया जब प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना मिली। सरयू के तट से भगवान राम (Lord Ram) के जन्म स्थान तक पूरी अयोध्या रोशनी (Ayodhya Roshni) से नहाई है। दुल्हन की तरह सज कर तैयार अयोध्या प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है।

प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचकर माता सरयू का पूजन अर्चन भी करेंगे। सरयू पूजन के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। 8 बेदी से वैदिक ब्राह्मण (Vedic Brahmin) प्रधानमंत्री को सरयू का पूजन कर आएंगे। शाम 6:25 पर प्रधानमंत्री सरयू की आरती उतारेंगे। 5100 बत्ती की विशेष आरती (Special Aarti) से प्रधानमंत्री माता सरयू की आरती उतारेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) सरयू आरती (Saryu Aarti) के समय प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय The Office of the Prime Minister) से चयनित व्यक्ति ही सरयू आरती (Saryu Aarti) के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) लगभग ढाई घंटे अयोध्या में रहेंगे। 23 अक्टूबर की शाम 4:55 पर वो रामलला का दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद शाम 5.05 पर राम मंदिर निर्माण (Ram Temple Construction) का करेंगे अवलोकन। 5.40 बजे राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में होंगे शामिल। 6:25 पर मां सरयू की आरती करेंगे और इसके बाद 6:40 पर राम की पैड़ी पर आयोजित दीपोत्सव होंगे शामिल। 7:25 पर नया घाट सही पर ग्रीन डिजिटल फायर वर्क (Green Digital Fire Work) का करेंगे निरीक्षण। दीपोत्सव में कई देशों के राजदूत भी होंगे शामिल।

सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास (President Mahant Shashikant Das) ने बताया कि प्रधानमंत्री को 8 पुजारी सरयू जी की भव्य आरती करवाएंगे। प्रधानमंत्री का आगमन हमारे लिए उत्साह और गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री के आगमन से अयोध्या एक बार पुनः गौरवान्वित होगी। महंत शशिकांत दास (Mahant Shashikant Das) कहते हैं कि भगवान राम के मंदिर निर्माण (Lord Ram Temple Construction)के साथ अयोध्या अपने उत्कर्ष पर जा रही है। प्रधानमंत्री सरयू पर दीपक जलाकर माता सरयू की आरती करेंगे। शशिकांत दास (Shashikant Das) कहते हैं कि सुरक्षा को लेकर बंदिशें हैं और जितना सुरक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री कार्यालय (The Office of the Prime Minister) से निर्देश मिल रहा है उसी पर तैयारी किया जा रहा है।