पीएम नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन ली थी उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति कैसे मिली? कांग्रेस का बड़ा हमला

नई दिल्ली। अमेरिका का प्रशासन कोरोना की कोवैक्सिन लेने वाले लोगो को अपने देश आने की अनुमति नहीं दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका (America) के दौरे पर हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन(Covaiksin) लगवाने के बाद भी अमेरिका में एंट्री मिलने को लेकर सवाल उठाया है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस वैक्सीन को अमेरिका ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। दिग्विजय (Digvijay singh) सिंह ने ट्वीट किया, ‘यदि मुझे सही से याद है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन ली थी, जिसे अमेरिका की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। या फिर उन्होंने इसके अलावा कोई और वैक्सीन भी ली है या अमेरिका के प्रशासन ने उन्हें छूट दी है? देश(Country) यह जानना चाहता है।

If I remember correctly Modi Ji took Covaxin which is not yet approved in US. Or he has taken some other vaccine also or has he been exempted by US Administration?

Nation would like to know.

— digvijaya singh (@digvijaya_28) September 24, 2021