प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मास्टरस्ट्रोक’ ने सबकी मेहनत की कमाई किया ध्वस्त- राहुल गांधी

लखनऊ। इस बार के विधानसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्ददा थी। जिसको लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरत नजर आ रहे थें। इसी क्रम में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद ने मुद्रास्फीति दर और फिक्स डिपॉजिट रेट की तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मास्टरस्ट्रोक’ ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है।

🔺Inflation Rate: 6.95%

🔻FD Interest Rate: 5%

Forget depositing ₹15-lakh to your bank accounts, PM Modi’s ‘masterstrokes’ have demolished your hard earned savings.#JanDhanLootYojana pic.twitter.com/IfhALlEhpz

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 23, 2022