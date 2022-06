पीएम मोदी बोले- निर्यात पोर्टल विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में साबित होगा अहम कदम

नई दिल्ली। देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ‘वाणिज्य भवन’ का उद्घाटन किया। ​इसके बाद निर्यात पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के सफर पर देश बीते 8 वर्षों पर चल रहा है आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेहतर पॉलिसीज हों, प्रोसेस को आसान करना हो, प्रॉडक्ट्स को नए बाजार में ले जाना हो, इन सबने, इसमें बहुत मदद की है।

देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल इन दोनों की एक नई भेंट मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि भी है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्प, उनके संकल्पों की सिद्धि, स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है।

The new Vanijya Bhawan will significantly benefit those associated with trade, commerce and MSME sector. https://t.co/aCUnDht6mB

