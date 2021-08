PMJDY ने वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया : PM Modi

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY ) के शनिवार 28 अगस्त को 7 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस अवसर पर शनिवार को कहा कि इस पहल ने न सिर्फ भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है। बल्कि इसने अनगिनत भारतीयों का वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज पीएम जन-धन योजना (Jan Dhan Yojna) के सात साल हो रहे हैं। एक ऐसी पहल जिसने भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस योजना ने वित्तीय समावेशन और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के साथ ही अनगिनत भारतीयों का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है। जन-धन योजना (Jan Dhan Yojna) ने पारदर्शिता को मजबूत करने में भी मदद की है।

I would like to applaud the untiring efforts of all those who have worked to make #PMJanDhan a success. Their efforts have ensured the people of India lead a better quality of life.

