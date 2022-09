सोनाली फोगाट की बेटी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा और सोशल मीडिया पर छेड़ा ये अभियान

#justiceforsonali : बिग बॉस फेम व बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का बीते अगस्त महीने में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आई गंभीर चोट की बात और परिवार के दबाव के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। सोनाली फोगाट हत्याकांड में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनमें सोनाली का पीए सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर भी शामिल है।

वहीं अब सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में चल रही जांच से उनका परिवार और बेटी यशोधरा खुश नहीं हैं। यशोधरा ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मां के लिए न्याय मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने मां की हत्या की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। इसके साथ ही परिवार ने यशोधरा के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। सोनाली के जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति की वारिस बेटी यशोधरा है। ऐसे में परिवार का कहना है कि यशोधरा की जान के लिए खतरा है। यशोधरा ने चिट्ठी में लिखा-मैं सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट सरकार से अपील करती हूं कि इस केस की जांच गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाए।

हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है। मां की हत्या को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। यशोधरा ने ट्विटर पर अकाउंट बनाते हुए एक ट्वीट कर मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए जनता का समर्थन मांगा।

@PMOIndia @cmohry #justiceforsonali

I yashodhara phogat daughter of Sonali Phogat appeal to government

Please handover this case to CBI from Goa Police. Support us for #justiceforsonali pic.twitter.com/pNSrcX5Ccz

— yashodhara (@yashodhara_07) September 5, 2022