Police is searching for the dog: कमिश्नर का गुम हुआ पालतू कुत्ता, 100 से अधिक पुलिसकर्मी तलाशी में जुटे

Police is searching for the dog: पाकिस्तान (Pakistan) के गुजरांवाला (Gujranwala) में कमिश्नर जुल्फिकार अहमद (Commissioner Zulfiqar Ahmed) का पालतू कुत्ता (pet dog) खो जाने के बाद हड़कंप मच गया। कमिश्नर का कुत्ता गुम होने के बाद उसे खोजने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को उसको खोजने में लगा दिया गया है।