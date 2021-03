नई दिल्ली:जहां एक तरह बीजेपी नेता बंगाल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं वहीं दूसरी तरह पीएम की बढ़ती दाढ़ी भी एक मुद्दा बनती चली जा रहीं है। दरअसल, बीते दिन कॉंग्रेस नेता गोविंद सिंह ने पीएम मोदी पर तंज़ कसते हुए कहा था। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रवीन्द्र नाथ टैगोर नहीं बन जाता।

वहीं अब एक बार फिर केंद्रीय संसदीय और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की दाढ़ी का मजाक उड़ाने पर उन्हें निशाने पर लिया है।

आपको बता दें, मुरलीधरन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, “जल्दी ठीक हो जाइए शशि थरूर। मैं आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल में आपकी व्यवस्था करवा दूंगा। अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाइये।”

Get well soon @ShashiTharoor. I Will put in a word at hospitals under #AyushmanBharat for you. Get Well Soon from your sickness. https://t.co/JgSNKldGCz

— V Muraleedharan (@VMBJP) March 3, 2021