Pooja Bhatt ने आमिर किरण के announce divorce पर किया ट्वीट, कहा-ज्यादातर शादियां बुरी तरह से खत्म होती हैं...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने एक पोस्ट शेयर किया है। अपने हालिया पोस्ट में पूजा ने शादी, तलाक और को-पेरेंटिंग को लेकर अपना विचार रखा है। हालांकि उनका ट्विट आमिर खान और किरण राव के तलाक के बाद आया है इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स ये कयास लगा रहे हैं कि पूजा ने आमिर-किरण के डाइवोर्स पर अपना रिएक्शन दिया है।

पूजा ट्विटर पर लिखती हैं, ‘पति और पत्नी के रूप में अलग होने का फैसला करने के बाद भी परवरिश ( को-पेरेंटिंग) के बारे में कुछ भी नया नहीं है। रिश्ते कागज पर बनते बिगड़ते नहीं हैं। वह दिल पर लिखे जाते हैं। शादी खत्म होने के बाद भी सम्मान के आधार पर रिश्ता बनाए रखने के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। कुछ ही लोग इसे मैनेज कर पाते हैं।’

Nothing new about co-parenting even after one decides to part ways as husband & wife. Relationships are not made/un-made on paper.They are written on one’s heart.Maintaining a relationship based on respect through & even after a marriage ends requires Integrity. Few manage that.

इसके बाद पूजा फिर ट्विट करते हुए लिखती हैं, ‘ज्यादातर शादियां बुरी तरह से खत्म होती हैं। जो नहीं होती हैं उसे असमान्य रूप से देखा जाता है। लोग दया और करुणा से ज्यादा कड़वाहट और नफरत को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग एक झूठ को जीते हैं बजाए कि उनके और जिस रिलेशनशिप में वो हैं, उसका सच फेस करने के।’

Most marriages end badly. The ones that don’t are looked upon as an anomaly. People understand and accept bitterness & hate more than they do largesse and compassion. Which is why most people rather live a lie than face the truth about themselves & a relationship they are in. 🙏

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 4, 2021