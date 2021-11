3 Agricultural Laws की वापसी पर बोले Prakash Raj, कहा- किसानों ने बादशाह को घुटनों पर ला दिया है

मुंबई: पीएम मोदी (PM Modi) ने आज सुबहा (शुक्रवार) तीन नए कृषि कानून (3 Agricultural Laws) को रद्द करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया पर खुशी कि क्रांति आ गई। जहां एक तरफ देश के किसान पीएम मोदी (PM Modi) के इस फैसले से खुशी देखी जा सकती है वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी (PM Modi) के इस फैसले का सहयोगी नेता और अभिनेता तारीख कर रहे हैं वहीं कुछ विपक्षी इस पर तंज कस रहे हैं।

वहीं अब साउथ सुपरस्टार प्रकाश राज (Prakash Raj) ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरकार के फैसलों और उनकी नीतियों पर समय-समय पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले प्रकाश राज (Prakash Raj) ने अपनी दमदार आवाज में किसानों पर आधारित एक वीडियो शेयर किया है।

The relentless fighting farmers of my country have brought the KING on his knees … sharing ⁦@anitanairauthor⁩ poem narrated by me in support of #FarmersProtest against 3 #farmlaws.. #JaiKisan #justasking pic.twitter.com/9c3AF1x3AC

— Prakash Raj (@prakashraaj) November 19, 2021