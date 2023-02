प्रशांत भूषण का मोदी सरकार पर निशाना, इन नेताओं का जिक्र कर कहा-भाजपा में शामिल होते ही बंद हुई जांच

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने मोदी सरकार (Modi government) पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार (Modi government) को घेरा है। साथ ही कहा कि आरोप लगाया कि मोदी सरकार (Modi government) कैसे एजेंसियों का दरुपयोग करती है। उन्होंने कहा कि, कैसे मोदी सरकार सरकारों को गिराने, दल-बदल करने और विपक्ष को परेशान करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करती है।

इसके साथ ही उन्होंने एक एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें बिंदुवार कई नेताओं का जिक्र करते हुए उनके खिलाफ चल रही जांचों के बारे में पूछा है? सबसे पहले प्रशांत भूषण ने नारायण राणे का जिक्र किया है, जो मौजूदा समय केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनका नाम 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आया था। भाजपा में शामिल होने के बाद जांच बंद कर दी गयी। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चल रहे जांच के बारे में पूछा है।

