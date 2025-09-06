बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रशान्त सिंह अटल

  1. हिन्दी समाचार
। बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य प्रशान्त सिंह अटल बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

By शिव मौर्या 
Updated Date

सुल्तानपुर। बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य प्रशान्त सिंह अटल बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, इस शपथ समारोह में न्यायमूर्ति बी.आर. सिंह जी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में अटल बिहारी बाजपेयी अधिवक्ता सभागार सुल्तानपुर में रहना हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं की भारी संख्या को संबोधित किया। अधिवक्ताओं के स्वागत एवं सम्मान से अभिभूत हूं।

पढ़ें :- लखनऊ बार एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट एवं डिजिटल सेवाओं के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए प्रशान्त सिंह अटल

