Prayagraj : Mahant Balbir Giri बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी नियुक्त, चादर विधि की रस्म संपन्न

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के अध्यक्ष (President of Arena Council President) व बाघंबरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri of Baghambari Gaddi Math) की संदिग्ध मौत के अनसुलझे रहस्यों के बीच मंगलवार को महंत बलवीर गिरि (Mahant Balbir Giri) को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। युवा संन्यासी बलवीर निरंजनी अखाड़े (Young Saints Balveer Niranjani Akhara) के उप महंत के रूप में अब तक हरिद्वार स्थित विल्केश्वर महादेव मंदिर (Wilkeshwar Mahadev Temple in Haridwar) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।