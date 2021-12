Prayagraj: आज PM Modi लाखों महिलाओं को देंगे खास तोहफा, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का बनेगे हिस्सा

प्रयागराज: पीएम मोदी (PM MODI) आज प्रयागराज का दौरा करेंगे साथ ही यहां महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (women empowerment program) में हिस्सा लेंगे। खबरों के मुताबिक, इस दौरान पीएम महिलाओं से जुड़ी नौ योजनाओं का लाभ लाखों महिलाओं को देंगे।

आपको बता दें, इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने लाखों महिलाओं को न्योता दिया है जोकि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। पीएम का ये कार्यक्रम परेड मैदान (parade ground) में होगा।

यहां 85 स्क्वॉयर मीटर का पंडाल तैयार (85 square meter pandal ready) किया गया है, जिसमे 3.5 लाख महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है। मैदान में बने स्टेज को एसपीजी के हवाले कर दिया गया है जोकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकाल को देखती है।

In the afternoon tomorrow, 21st December, I would be taking part in an interesting programme in Prayagraj which focuses on women empowerment, particularly financial empowerment, skill development and more. https://t.co/nyLMzpztrZ

