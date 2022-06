Prayagraj Violence : मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ पंप का 5 घंटे में पांच करोड़ का घर बना मलबा

Prayagraj Violence : प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर को रविवार को बाबा के बुलडोजर ने पांच घंटे में पांच करोड़ के घर को जमींदोंज कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज प्रशासन की करीब पांच घंटे तक कार्रवाई चली।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी और योगी की मुस्लिम महिलाओं के लिए सहानुभूति का क्या हुआ?

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी और योगी की मुस्लिम महिलाओं के लिए सहानुभूति का क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अफरीन फातिमा और उनके परिवार के साथ एकजुटता के साथ हूं। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के आशीष मिश्रा ने बेटे पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है। SC ने उनकी जमानत रद्द कर दी है, लेकिन उनका घर सुरक्षित है। यति और उसके साथी खुलेआम घूम रहे हैं। हिरासत में प्रताड़ना करने वाले पुलिस वालों की प्रशंसा होती है लेकिन मुखर मुसलमान होना अपराध है।

जावेद मोहम्मद की पत्नी आफरीन फातिमा और बच्चों के साथ घोर अन्याय होगा

ऐश्वर्या एस अय्यर ने ट्वीट कर बताया है ​कि जावेद मोहम्मद के वकीलों ने “अवैध विध्वंस” के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।”जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा घर को ध्वस्त करने का कोई भी प्रयास कानून के मूल सिद्धांत और जावेद मोहम्मद की पत्नी आफरीन फातिमा और बच्चों के साथ घोर अन्याय होगा।

ALERT: Javed Mohammad's lawyers have moved Allahabad HC re "illegal demolition".

"Any attempt by District & Police admin to demolish the house will be against the basic principle of law and a grave injustice to the wife and children of Javed Mohammad."#AfreenFatima@scroll_in

— Aishwarya S Iyer (@iyersaishwarya) June 12, 2022