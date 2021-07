Pregnancy खबरों के बीच Sonam Kapoor के घर आया नन्हा मेहमान, एक्ट्रेस ने दी फैंस को Good News

मुंबई: बॉलीवुड हैंडसम हीरो अनिल कपूर (Anil Kapoor) की की लाड़ली सोनम कपूर (Sonam Kapoor) जल्द भारत लौटी हैं। इनकी प्रेगनेंसी की खबरों इन दिनो ज़ोर पकड़ रखा था जिसका खंडन करते हुए बीते दिन सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होने लिखा था।

पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए नीबू पानी पी रही हूं। वहीं दूसरी तरफ आज सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर फैंस से गहर में आए नए मेहमान की गुड न्यूज़ शेयर की है।

डॉग के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए सोनम कपूर (Sonam Kapoor) कहती हैं- ‘I present to you all the newest member of the Kapoor family – Russell Crowe Kapoor. Here’s a glimpse of my happy moments with him shot on my #vivoX60Series

आपको बता दें सोनम की इस क्यूट तस्वीर को फैंस बेहद पसंद कर रहें हैं। और सोनम को नए मेहमान की बधाई दे रहें हैं।