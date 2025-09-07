Chandra Grahan 2025:चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलती, अन्यथा हो सकती है

चन्द्रग्रहण का न सिर्फ साइंटिफिक रीज़न है बल्कि इसे जुड़ी पौराणिक कथाएँ और मान्यताएँ भी हैं। हिंदू धर्म में चंद्रग्रहण को एक शक्तिशाली ज्योतिषीय और आध्यात्मिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में ग्रन्थों में इन्हे लेकर काफी अलर्ट किया गया है जिससे वे स्वयं और अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर सकें। 7 सितम्बर 2025 यानि आज जो चंद्रग्रहण लगने वाला है इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन दोपहर 12:57 बजे से सूतक काल प्रारंभ होगा और रात 9:58 बजे से लेकर 1:26 बजे तक ग्रहण रहेगा। इस चंद्रग्रहण में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं

गर्भवती महिलाओं को चंद्रग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए?

1- चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले घर के सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को पर्दे या अखबार से ढक देना चाहिए।

2 – ग्रहण के समय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए ध्यान लगाना और मंत्रों (जैसे महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र) का जाप करना शुभ माना जाता है।

3 – ग्रहण शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद स्नान करना आवश्यक माना जाता है।

4 – इस समय श्रीमद्भगवद्गीता, सुंदरकांड या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी किया जा सकता है।

गर्भवती महिलाओं को चंद्रग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

– ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय की ऊर्जा भ्रूण पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल सकती है, इसलिए घर के अंदर ही रहें।

– कैंची, सुई, चाकू, ब्लेड आदि का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मान्यता है कि इससे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

–इस समय चूड़ी, पिन, सेफ्टी पिन या कोई अन्य धातु से बनी वस्तु पहनने से बचें।

– ग्रहण के समय न सोएं ,आप आराम कर सकती हैं।